Insigne torna in Italia? L'ex agente: "Può starci, ormai è passato tempo dall'addio al Napoli"

vedi letture

Nel corso di ‘Bordocampo – II Tempo’, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Capri, è intervenuto l’ex agente di Lorenzo Insigne, Antonio Ottaiano: “Se meriterebbe un ritorno in Serie A? Lui non ha avuto una diminutio scegliendo di andare a Toronto, ci è andato perché fece delle valutazioni personali e professionali, non perché non aveva possibilità di restare in Italia. Le sue qualità non sono mai state messe in discussione quindi il discorso non è se merita o meno un ritorno in Serie A, è capire se ci sono da parte di Lorenzo delle rivisitazioni sulle valutazioni fatte all’epoca.

Se dovesse rivedere il suo progetto di vita può darsi che possa fare una retromarcia. Magari non sente più l’adrenalina giusta e vuole rivivere certe esperienze o gli manca il calcio vero, però è chiaro ed è consapevole che perderebbe alcuni benefici come uno stipendio ben lontano da quello ipotizzabile in Serie A. Vederlo con una maglia diversa da quella del Napoli? Credo che a questo punto potrebbe anche starci”.