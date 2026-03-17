Inter-Atalanta, Tommasi a Open VAR: "Su Frattesi era rigore. Gol di Krstovic regolare"

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Dino Tommasi, componente della CAN, ha parlato a 'Open VAR' su DAZN dell'ultimo turno di campionato di Serie A con particolare attenzione agli episodi di Inter-Atalanta 1-1, gara della 29^ giornata giocatasi sabato pomeriggio.

Il gol di Krstovic col contatto Sulemana-Dumfries:

Dopo una lunga revisione del VAR, la rete viene data come regolare, in quanto la spinta non viene valutata come sufficiente per decretare fallo. Inizialmente invece era stato valutato un tocco sul piede dell'olandese. Questo il pensiero di Tommasi: "Non c'è spinta, c'è una mano appena appoggiata che non fa pressione. Anche quel contatto basso viene valutato, ma guardando tutte le telecamere il fallo non c'è. Decisione corretta sul campo e analizzata bene al VAR, tutto regolare".

Il rigore richiesto per il contatto fra Scalvini e Frattesi:

Pochi minuti dopo, ecco l'episodio discusso del presunto calcio di rigore per l'Inter, con Frattesi che anticipa Scalvini e riceve poi un contatto. "Il contatto c'è ma è leggerissimo", dicono dalla sala VAR. Risponde Manganiello: "Sì lo tocca appena".

Queste le parole di Tommasi: "Manganiello in campo dice lo tocca appena, la sala VAR avalla la sua scelta. In realtà Frattesi anticipa Scalvini e resta nella possibilità di giocare il pallone, subisce un calcio e questo è calcio rigore. Poteva essere visto in campo, la sala VAR sarebbe dovuta intervenire con on field review".