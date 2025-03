Inter, Bastoni a Dazn: "Ci è mancata continuità nei big match e qui l'ambiente è caldo"

Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, ha parlato così ai microfoni di DAZN prima del big match contro il Napoli: "Siamo in un ambiente molto caldo, non vediamo l'ora di scendere in campo perché viviamo per queste partite. Nei big match precedenti è mancata la continuità nell'arco dei novanta minuti, anche a Torino abbiamo fatto un grande primo tempo e poi nel secondo c'è stata qualche difficoltà in più. La costanza è quello che proveremo a portare in campo stasera".

La catena di destra del Napoli sarà una minaccia? "Sappiamo che l'intesa fra Di Lorenzo e Politano è uno dei loro punti di forza. Cercheremo di stare molto attenti e uniti".