Inter, Calhanoglu a Dazn: "Sappiamo che il Napoli è forte, ma non abbiamo mai mollato. Gli ultimi 10' sono stati difficili"

Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter, dopo la vittoria contro il Napoli, con tanto di gol, è intervenuto al microfono di Dazn: "Chi si sente di calciare il rigore lo calcia. Io ho già calciato col Milan e oggi me la sentivo. Oggi abbiamo giocato bene. Sappiamo che il Napoli è forte, ma noi siamo usciti bene davanti e non abbiamo mai mollato. Gli ultimi dieci minuti sono stati difficili. All'inizio ero in difficoltà a fare la mezzala, ma mi serviva solo un po' di tempo. I miei compagni mi hanno dato una mano grande e nelle ultime 3-4 partite ho fatto bene. Mi trovo bene con Barella e Brozovic, ma anche con gli altri. Siamo una squadra forte. Abbiamo giocato sempre bene gli scontri diretti e oggi finalmente l'abbiamo vinto. Siamo sulla buona strada. Se c'è pressione bisogna sempre stare tranquilli, se ti stressi troppo poi magari sbagli, invece devi stare sempre tranquillo e avere fiducia. Io ce l'ho quando calcio".