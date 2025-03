Inter, Darmian: "Napoli? Pensiamo a noi e dare continuità a quello che stiamo facendo"

Matteo Darmian, oggi capitano dell’Inter, ha parlato a Sky Sport prima della gara con l’Udinese in programma oggi alle 18 a San Siro: “Noi vogliamo guardare a noi stessi, dare continuità a quello che stiamo facendo, soprattutto dopo la bella vittoria di Bergamo. Oggi sarà difficile, l’Udinese è una squadra molto fisica, con qualità, però noi cercheremo di scendere in campo per i tre punti”.

Che emozione è essere capitano dell’Inter per la prima volta in campionato, per la seconda in assoluto? Sei al rientro…

“Sì, piano piano stiamo recuperando tutti. Ci saranno tante partite e avremo bisogno di tutti. La fascia è sempre una grande emozione, cercherò di fare come ho sempre fatto il massimo”.