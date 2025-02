Inter in difficoltà, Trevisani: "Calhanoglu quest'anno vale Cristante"

Riccardo Trevisani, giornalista e telecronista, interviene a Cronache di Spogliatoio e commenta il ko dell'Inter contro la Juventus. "Secondo me la rosa dell'Inter ha 4-5 ricambi buoni rispetto ai titolari, ovvero Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto, Frattesi e Zielinski. Posso nominare Darmian se voglio allungare, non arrivo mai davanti. Arnautovic e Correa tra infortuni e discontinuità fanno un mondo a parte e Taremi è arrivato in un modo ma si sta rivelando in un altro".

E ancora: "Per me l'Inter vince solo se sta calma, se impazzisce appresso al Napoli che impazzisce per non aver sostituito Kvara, nella pazzia vince Conte. La calma è l'unica arma dell'Inter per sconfiggere l'Inter. Non penso all'appagamento. Ci sono una somma di questioni. La potenza dell'attacco è inevitabilmente molto ridotta. Se pensi a Gimenez-Leao-Joao Felix-Pulisic hanno delle soluzioni molto importanti in una squadra che ha molti punti in meno per una squadra con una rosa che non è così meno forte. L'Inter è una squadra anziana, ha fatto a meno quattro mesi di Acerbi, che per 60' non fa toccare palla a Kolo Muani, hai visto cosa ha dovuto fare nell'azione del gol. E non ha fatto toccare palla anche a Kean. Ma è dell'88. C'è il portiere che non è un ragazzino, Calhanoglu che non è un ragazzino e che quest'anno vale Cristante".