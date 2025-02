Inter, Inzaghi a Dazn: "Napoli grande squadra con grande tecnico, ma non firmo per il pari"

Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, è stato intervistato da DAZN alla vigilia del big match con il Napoli: "Un punto in più o meno non cambia nulla, sarà una partita bella da affrontare e si lavora per giocare questo tipo di partite. Ci saranno delle difficoltà, è un avversario di assoluto valore e ci vorrà una grande gara. Non firmo per il pari, le partite vanno giocate e poi vedremo cosa dirà il campo".

Conte ha detto che ha recuperato 40 punti, cosa teme di più?

"Il percorso che ha fatto, è un'ottima squadra con un ottimo allenatore. Sta facendo i punti che merita, sta facendo un grande percorso come noi e l'Atalanta senza dimenticare Juventus e Lazio che sono molto vicine. Il campionato è aperto, si deciderà nelle ultime giornate".

Può partire dall'inizio Thuram?

"Negli ultimi due giorni si è allenato bene, dopo la partita di Coppa Italia ha fatto un allenamento parziale ma ha dato buone risposte".

Primi in classifica, semifinale di Coppa Italia, l'unica italiana in Champions. Se dico Triplete?

"C'è grande entusiasmo, ho fatto i complimenti alla squadra perché siamo una delle poche squadre in Europa in corsa per tre obiettivi".

Napoli, Feyenoord, Atalanta, è eccitante?

"Eccitante, dispendioso. Sono molto orgoglioso e contento dei ragazzi per il percorso, gli impegni sono tantissimi ma è il nostro grande obiettivo di inizio anno senza porci limiti. Ogni due giorni e mezzo incontriamo una squadra che proverà a farci fare una partita complicata".

Una parola per questa partita?

"Insieme, dobbiamo essere tutti partecipi perché abbiamo visto in queste prime quaranta partite stagionali che è importante lavorare tutti insieme. Anche queste partite devi fare una partita di gruppo e di squadra".