Inter, Inzaghi a DAZN: “Serve cambiare marcia negli scontri diretti! Col Napoli importante…”

vedi letture

Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, analizza così ai microfoni di DAZN la sconfitta nel derby d'Italia contro la Juventus: "C'è grande rammarico e delusione, ma i ragazzi hanno fatto una grande gara di organizzazione e coraggio. Dovevamo essere più bravi nel fare gol, chiudere il primo tempo in vantaggio. Il secondo non è stato approcciato come il primo, il gol di Conceicao ci penalizza. Non dobbiamo fare proclami, quello che stiamo facendo per il momento non basta".

Perché tre cambi tutti insieme?

"Nel secondo tempo non stavamo facendo come il primo, sapevamo che la Juventus sarebbe cresciuta. Noi non eravamo più fluidi come nel primo, abbiamo sfiorato il gol con Zalewski poi c'è stato l'1-0 che non era nell'aria. Abbiamo perso due partite in trasferta, questa è diversa da quella di Firenze dobbiamo cambiare marcia soprattutto negli scontri diretti".

Cosa è mancato davanti?

"Dovevamo fare meglio, abbiamo sbagliato l'ultima situazione. In nonve anni che vengo qua a Torino non avevo mai avuto tante occasioni. La sconfitta fa male, ci tenevamo molto, è ancora tutto aperto ma dobbiamo cambiare ritmo".

La partita col Napoli può cambiare il destino del campionato?

"Sarà una partita importante, come lo è stata quella di stasera ma prima ce ne sono altre. Dovremo fare meglio di quello che abbiamo fatto stasera".