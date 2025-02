Inter, Inzaghi: "I derby persi ci hanno segnato. Rigore Thuram? Ultimamente capita spesso"

Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, è intervenuto in conferenza stampa al termine del derby pareggiato col Milan.

Ha visto il rigore su Thuram? "Non me ne ero accorto dal campo, ma è un episodio negativo: ultimamente sta capitando spesso. Ma non mi piacciono gli alibi. È un periodo un po' così: da Riad, dal Bologna su Thuram, da Lecce col fallo di mano di Baschirotto, il fallo su Lautaro contro l'Empoli: sono cinque sei episodi ogni domenica. È giusto citarli, come è giusto citare che Milan e Inter hanno fatto un ottimo derby. Tre gol annullati, tre pali, un rigore clamoros negato. Con i calciatori che ha il Milan e quel tipo di gioco, era una partita complicata e siamo stati lucidi. Però non siamo contenti del pareggio, era una partita da vincere, anche se secondo me il Milan è una ottima squadra".

Che segnale dà l'Inter al campionato? "Dobbiamo continuare in questo modo, andare oltre gli episodi che ci saranno sempre. Dobbiamo lavorare, recuperare energie, perché giocheremo ogni tre giorni".

Come ha visto Zalewski? Come sta Acerbi? "Zalewski mi piace, l'ho seguito in questi anni e si è inserito molto bene. Secondo me ci darà una grande mano. Acerbi ha lavorato bene in questi tre giorni. Ora mancano quattro giorni a Firenze. Dovrò valutarlo, ma sono fiducioso".

La squadra non aveva smaltito le scorie degli altri derby? "Sono d'accordo. La partita è stata equilibrata. Nel primo tempo eravamo un po' contratti, perché i due derby di quest'anno qualcosa ti lasciano, ti segnano. Però siamo rimasti lucidi".