Inter, Inzaghi in vista del Napoli: "Mi dà fiducia la compattezza! Nelle ultime 9, 8 vittorie e un pari"

Ai microfoni di Sky Sport, il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi ha parlato della prova nerazzurra dopo il successo di San Siro contro l'Arsenal in Champions League: "Vittoria importantissima, voluta e sofferta contro una squadra intensa che ci ha creato pericoli soprattutto su calci da fermo. Arsenal una delle squadre migliori che ho visto nel percorso della Champions. Nel primo tempo abbiamo iniziato bene, poi siamo calati e nella ripresa ci siamo difesi bene. Motivo di orgoglio, è una serata da gustarci ma mancano ancora quattro partite, la media finora è buonissima".

Cosa ti dà più fiducia in vista della supersfida al Napoli?

"Sicuramente la solidità. Mi dà fiducia la compattezza che ha mostrato la squadra. Se andiamo a vedere le parate di Sommer non sono state tantissime contro un grande avversario. Nelle ultime 9 partite 8 vittorie e un pareggio. Quando dico che abbiamo 23 titolari non è retorica, ma ci credo. Stasera grande vittoria".

Stai facendo una cosa difficilissima rendendo possibile per l'Inter essere competitiva su due fronti.

"Quando si è l'Inter bisogna puntare a fare più gare possibili e non scegliere. Ragiono gara per gara. Oggi sono rimasti fuori inizialmente i quattro che avevano faticato di più, Barella prima della sosta aveva avuto un infortunio. Ho dovuto dare respiro a qualcuno, era una prova intensa. L'Arsenal mi ha impressionato tanto per intensità e organizzazione. Squadra molto forte, contento per la solidità dei miei ragazzi".