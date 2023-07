Inter, Inzaghi: "Lo scudetto è il grande obiettivo, ci stiamo preparando per lottare"

Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi è intervenuto oggi direttamente da Osaka, dove l'Inter si trova per una tournée precampionato.

Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi è intervenuto oggi direttamente da Osaka, dove l'Inter si trova per una tournée precampionato. Queste sono state le sue dichiarazioni, al canale Youtube Soccerking: "L'anno scorso abbiamo avuto un'ottima annata, abbiamo vinto la Coppa Italia, la Supercoppa Italiana e abbiamo giocato la finale di Champions League che è sempre un grandissimo risultato. Siamo cresciuti molto a livello europeo rispetto al primo anno, non capita tutti gli anni di arrivare in finale. All'Inter non capitava da 12 anni e quindi è un motivo d'orgoglio. Quest'anno vogliamo riconfermarci in Europa, ci proveremo pur sapendo che sarà difficilissimo. Lo Scudetto è il grande obiettivo, ci stiamo rinforzando e ci stiamo preparando per lottare. Abbiamo speranza di vincere il titolo".

L'allenatore nerazzurro si è poi soffermato quello che generalmente viene detto sul calcio italiano: "C'è il luogo comune sulle italiane che fanno catenaccio, ma secondo me stiamo migliorando tantissimo e lo dimostrano le tre italiane in finale. In Serie A ci sono 20 squadre, dieci giocano a quattro dietro, dieci a tre. Il 3-5-2 mi ha dato grandi garanzie, ma noi allenatori siamo pronti a tutto e ad adattarci".