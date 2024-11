Inter, Inzaghi: "Napoli? Mio pensiero è alla mia squadra. Niente turnover? Penso solo a stasera"

Il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, ha parlato nel corso del prepartita di Inter-Venezia ai microfoni di Dazn.

Titolarissimi in campo, ruoterai in Champions?

"L'unica mia idea è la partita di stasera, ho fatto le scelte migliori per questa partita. Bisogna vedere come vanno le gare, ma noi allenatori dobbiamo farle prima, non dopo".

Ha visto il Napoli?

"Stamattina abbiamo fatto allenamento, il mio pensiero è alla mia squadra ed a quanto posso incidere. Guardiamo i risultati, ma pensiamo di fare il meglio con i nostri giocatori".

Acerbi e Calhanoglu possono avere spazio oggi? Come cresce Zielinski lì?

"Sì, hanno lavorato due giorni con la squadra, un po' troppo poco, abbiamo avuto buoni segnali, stasera se dovessero servire saranno d'aiuto. Zielinski? Può giocare lì, è molto intelligente, abbiamo avuto il problema di Calha e Asllani, una volta lui e una Barella ci devono dare una mano".