Il consiglio di Ferrara ai difensori azzurri: "Basta non farli saltare, mettersi con la posizione giusta"

L'ex difensore di Napoli e Juventus, Ciro Ferrara, dagli studi di DAZN ha parlato del penultimo atto della lotta Scudetto e della corsa Champions. Questo il suo pensiero sulla Juventus: "Favorita per il quarto posto? Sì, anche perché se dovesse arrivare a pari punti con la Lazio sarebbe avanti, la Juve ha questa possibilità di giocarsi contro l'Udinese questa occasione che non può fallire e poi ha il Venezia".

Parlando del Napoli, si ragiona in studio sul pericolo dai calci piazzati che potrebbe arrivare dai gialloblu. Questo il consiglio di Ferrara: "E' vero che il Parma può contare sui centimetri, ma conta per i difensori soprattutto la marcatura, basta non far saltare l'avversario, mettersi con la posizione del corpo giusta. Se darei una mano a Conte? Non ci penso neanche, non potrei alzarmi neanche di due centimetri, ma ci metterei l'esperienza (ride, n.d.r.)".