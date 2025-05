Sosa: "È andata bene, non immagino il voto che avrei dato a Conte. Come si può giocare così?"

L'ex attaccante azzurro Roberto 'Pampa' Sosa, intervenuto ai microfoni di Tele A nel corso de 'La partita dei Campioni', ha commentato così la prestazione del Napoli contro il Parma: “E’ andata bene ma nella mia pagella c’erano tanti 5 e non immagino il voto che avrei dato a Conte. Un secondo tempo che non ho capito e pur conoscendo Conte ancora mi chiedo come è possibile far giocare così le squadre, il Cagliari non credo venga a fare chissà qualcosa, certo la onorerà, ma non mi aspetto cose diverse".