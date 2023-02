Inter, Marotta: "Grande cavalcata del Napoli, noi dobbiamo guadagnare un posto in Champions"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L’ad dell’Inter Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di DAZN prima della stracittadina contro il Milan: "Partita importante a livello emotivo, poi ce ne sono tante altre ancora. Stiamo assistendo ad una grande cavalcata del Napoli, noi dobbiamo guadagnare un posto in Champions.

Skriniar? La fascia comporta certi valori e, se non vengono condivisi, dobbiamo fare delle scelte. Non è una scelta di natura disciplinare, lui è un professionista. La Serie A è ormai una lega inferiore, dobbiamo crearci i campioni in casa".