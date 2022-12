Inter-Napoli, chi ha più da perdere? Simeone: "Loro sono in casa e hanno grandi giocatori..."

Chi avrà più da perdere nel big match tra Inter e Napoli? Risponde, ai microfoni di Sportmediaset, l'attaccante azzurro Giovanni Simeone

Chi avrà più da perdere nel big match tra Inter e Napoli? Risponde, ai microfoni di Sportmediaset, l'attaccante azzurro Giovanni Simeone: "Non lo so, loro sono in casa, con grandi giocatori, hanno giocato bene in amichevole, tutte e due hanno tanto da giocarsi e sarà importante per entrambe. Saranno 3 punti importanti per il campionato, non conta ora chi ne ha di più perché è molto lunga".