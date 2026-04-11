Inter, Sommer: "Vogliamo vincere due titoli! L'anno scorso Scudetto perso per un solo punto, ma ci sta"
TuttoNapoli.net
"La scorsa stagione è stata comunque bella arrivando in corsa su tutti i fronti".
Yann Sommer, portiere dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset commentando il finale di stagione e ricordando anche l’annata passata che ha visto i nerazzurri chiudere con zero titoli: “Abbiamo lavorato duramente per essere qui, a 7 giornate dalla fine, in una buona situazione. Coppa Italia e Serie A sono due grandi obiettivi di quest’anno: vogliamo vincere questi due titoli.
Scudetto 2024/25 perso per un punto.
"La scorsa stagione è stata comunque bella arrivando in corsa su tutti i fronti, abbiamo perso lo scudetto per un solo punto ma ci sta: fa parte del calcio. In questo momento però non pensiamo al traguardo ma pensiamo a partita dopo partita”.
Pubblicità
Le Interviste
Inter, Sommer: "Vogliamo vincere due titoli! L'anno scorso Scudetto perso per un solo punto, ma ci sta"
Copertina UfficialeRitiro SSC Napoli 2026 a Dimaro-Folgarida: arrivano le date ufficiali di Antonio Noto
Le più lette
1 Primavera, Roma-Napoli 2-2 (Gambardella 3', Raggioli 5', Marchetti 67', Paraticii 80'): azzurrini rimontati!
Prossima partita
12 apr 2026 15:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Parma
|Napoli
In primo piano
ADL alla CBS: "4º scudetto più bello del 3º! Per noi dura perché guadagniamo un terzo di Inter, Milan e Juve. Sulle riforme, Conte e Diego…”
Fabio TarantinoTuttonapoliCalciomercato Napoli, subito due colpi? Svelati i nomi e la strategia di ADL
Fabio TarantinoCalciomercato Napoli, Sky: "Piace Rios del Benfica! Contatti per l'estate, le ultime"
Arturo MinerviniDa 0 a 10: l’incredibile colpo di mercato, la scelta shock di Lukaku, l’ammissione di Conte e la lezione di ‘Corto Muso’
Davide BarattoNapoli-Milan, le pagelle: Politano decide, Alisson elettrico! Bene la difesa, Conte batte Max
Pierpaolo MatroneConte-Italia, Sky: è lusingato, ma accetterebbe in un solo caso! E ADL vuole tenerlo
Il punto del Direttore: "Napoli troppo piatto, ha bisogno di Alisson. E lui merita di partire dal 1'"
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com