Inter, Sommer: "Vogliamo vincere due titoli! L'anno scorso Scudetto perso per un solo punto, ma ci sta"

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"La scorsa stagione è stata comunque bella arrivando in corsa su tutti i fronti".

Yann Sommer, portiere dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset commentando il finale di stagione e ricordando anche l’annata passata che ha visto i nerazzurri chiudere con zero titoli: “Abbiamo lavorato duramente per essere qui, a 7 giornate dalla fine, in una buona situazione. Coppa Italia e Serie A sono due grandi obiettivi di quest’anno: vogliamo vincere questi due titoli.

Scudetto 2024/25 perso per un punto.

"La scorsa stagione è stata comunque bella arrivando in corsa su tutti i fronti, abbiamo perso lo scudetto per un solo punto ma ci sta: fa parte del calcio. In questo momento però non pensiamo al traguardo ma pensiamo a partita dopo partita”.