ADL: "Conte grandissimo motivatore! 4° Scudetto? Un thriller, chiedeva di non mollare mai"

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"È stato un thriller, il terzo scudetto era scritto, non fu una sorpresa, dovevamo capire solo quando sarebbe accaduto".

Nella lunga intervista concessa a CBS Sports, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato di Antonio Conte e della passata stagione culminata col la vittoria del quarto scudetto: "L’ho incontrato alle Maldive 10 anni fa, abbiamo fatto il bagno insieme e mi ha affascinato il suo modo di vedere il calcio. Siamo stati amici per tanto tempo, quando ho avuto il problema con i 3 allenatori l’ho chiamato e lui mi ha detto “Aurelio vengo, ma voglio partire da zero, non venire in corsa. Non conosco i giocatori”. Così è stato, lui poi è venuto e ha vinto il quarto scudetto!"

La stagione è stata incredibile, dal 10 posto allo scudetto, puoi raccontarla?

"È stato un thriller, il terzo scudetto era scritto, non fu una sorpresa, dovevamo capire solo quando sarebbe accaduto"

Cos’era speciale nella squadra?

"Numero uno, abbiamo avuto tantissimi giocatori, tutti giocavano per la maglia, per Conte. Lo si vede nel film, Conte urlava ed era eccitato ogni partita, e chiedeva a tutti quanti di non mollare mai. Perché se ci fosse stato un momento di distrazione, gli altri ci avrebbero mangiato. Questo è il mio punto di vista, Conte è un grandissimo motivatore".