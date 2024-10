Inter, Zanetti: "Napoli? Speriamo di competere fino alla fine"

Il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti ha parlato a margine dell'evento 'Sport Movies & Tv 2024' a Milano. Il dirigente argentino riparte dalla vittoria di ieri sull'Empoli, toccando anche la prossima sfida scudetto contro il Napoli: "Sono sempre partite difficili, anche perché ravvicinate. Ieri dovevamo vincere e dare una risposta importante che è arrivata. Siamo una squadra che vuole essere competitiva".

Ora il Napoli, che sarà anche l'avversaria principale per lo Scudetto...

"Conosco benissimo Antonio per come lavora, stanno facendo bene. Noi però ci saremo, sono partite combattute e importanti, le due squadre hanno grandi giocatori e speriamo di competere fino alla fine".