Inutili 3 centrali a Parma? Del Genio: "Concordo, ma Conte non fa conferenze...."

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Il giornalista Paolo Del Genio ha replicato ad un ascoltatore sulle polemiche per la scelta dell'atteggiamento di Antonio Conte

Nel corso di Canale 8, il giornalista Paolo Del Genio ha replicato ad un ascoltatore sulle polemiche per la scelta dell'atteggiamento di Antonio Conte nel presentarsi e confermare i tre centrali difensivi contro il Parma: "Cosa doveva difendere con 3 centrali su mezzo attaccante del Parma? Le riflessioni sono corrette, le domande anche, io condivido ma non può funzionare così. Tu lo dici, io lo condivido, ma dovremmo sapere la spiegazione di Conte. E' lui che dovrebbe spiegarle, poi quando le spiega possiamo dire oh cavolo non ci avevo pensato, ha ragione lui, oppure non essere d'accordo.

Ma è paradossale! Qui parliamo di calcio, mica ci sono i servizi segreti, perché non si può chiedere in conferenza stampa? Bisogna dare informazioni e soddisfazione ai tifosi. Questa cosa è veramente importante, senza i soldi dei tifosi poi finisce tutto... su queste conferenze bisogna intervenire, è un minus incredibile, ma non è per noi, anzi senza spiegazioni noi possiamo dire quello che vogliamo, facciamo più trasmissioni. Ma non riguarda noi, servono: nei 9mln di ingaggio ci sta anche fare 2 conferenze a settimana! Mi dispiace perché noi miglioriamo quando sentiamo gli allenatori, io per anni ho fatto interviste singole a Benitez, Ancelotti, Sarri... mi arricchivo ogni volta".