Dazn, Buscaglia esalta Rao: "Sui primi 2-3 passi può bruciare tanti avversari"

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Ricky Buscaglia, giornalista e telecronista Dazn, nel corso di '4-2-3-1' ha parlato di un gioiellino azzurro che si sta mettendo in mostra con il Bari in Serie B: "Occhio a Emanuele Rao. Gioca nel Bari, ma lo controlla il Napoli. Nuovi Vergara potrebbero emergere al Napoli. E ci somiglia pure un po' per caratteristiche.

Chiaro che non si partirà con Rao e Vergara titolari, ma quest'ultimo è esploso con Conte e chissà che non possa fare lo stesso Rao, un calciatore che sui primi due-tre passi ne brucia tanti".