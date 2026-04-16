Chiariello: “Voglio Conte resti, ma infortuni anche per carichi e gestione, gioco lento e flop Champions!”

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Umberto Chiariello, giornalista, nel corso della trasmissione da lui condotta su Radio Crc si è soffermato sul futuro di Antonio Conte

Umberto Chiariello, giornalista, nel corso della trasmissione da lui condotta su Radio Crc si è soffermato sul futuro di Antonio Conte e sul suo operato in azzurro finora: “Io ho paura che Conte vada via, sono convinto che qualunque altro allenatore sarebbe un downgrade. Di allenatori bravi ce ne sono, ma il tempo che prende in mano la squadra e poi sarebbe un confronto continuo con Conte… il chiodo schiaccia chiodo non ha mai funzionato.

Però devo essere libero di fare una critica giornalistica, non per cacciare Conte ma perché ci sono delle cose che non mi piacciono. I tanti infortuni probabilmente sono stati causati forse anche dai carichi di lavoro ossessivi. Poi c’è la gestione della rosa e non capisco perché si è incaponito con i Fab Four. Il Napoli ha un modo di attaccare lento contro certe squadre, guardate Parma e Verona. Io sono un contiano di ferro, voglio Conte, ma a voi convince tutto di quello che fa? A voi convince il modo di gestire la rosa e il turnover di Conte? Vi sta bene il 30esimo posto su 36 in Europa e prendere 6 gol ad Eindhoven? A me non mi sta bene”.