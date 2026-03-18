Iodice risponde a Mammucari: "Non voglio pensare sia frutto della mia origine"

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"Tre domande e lo mandiamo via". Ha fatto discutere quello che è accaduto a Domenica In tra Peppe Iodice e Teo Mammucari, autore di una gag che ha fatto molto discutere. Peppe Iodice ha risposto così, intervistato dal quotidiano Il Mattino, alla domanda se ci fosse un collegamento tra gli attacchi ricevuti da Sal Da Vinci dopo il Festival di Sanremo e quanto accaduto a lui con Mammucari:

"Non voglio pensare che le polemiche siano frutto della nostra origine. Noi napoletani siamo luminosi e non dobbiamo permettere a nessuno di gettare ombra sulla nostra luce. Nel mio caso, vorrei che quanto successo con Mammucari finisse nel dimenticatoio, perché potrebbe togliere visibilità al mio film, a cui voglio dedicare la mia completa attenzione. Se dessi spazio alle polemiche offenderei il lavoro di un anno e mezzo mio e dei miei collaboratori".