Beukema-Napoli, Santacroce: "Forse ho capito perché sta giocando meno"

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L'ex difensore del Napoli Fabiano Santacroce è intervenuto durante Radio Goal rilasciando alcune dichiarazioni: “Se si cambiano così tanti giocatori è difficile fare clean sheet, quando cambiano così tanti difensori durante la stagione è quasi impossibile. Il Napoli sotto questo aspetto ha avuto tante diffficoltà. Serve più attenzione per queste fasi del gioco soprattutto sui calci piazzati.

Beukema? Il cambio di modulo ha influito. Lui è stato preso per giocare a quattro e non a tre. Cambia molto con la difesa a tre. Lui sta facendo un po’ di fatica a ricoprire questo ruolo. Sam è davvero forte e potrà dare davvero tanto. Buongiorno è il giocatore più forte nel suo ruolo, in fase di marcatura e nell’uno contro uno. Sa fare la guerra ad un livello alto. Può diventare il più forte e sa giocare in qualsiasi parte della difesa. Con il Cagliari è sempre stata una partita molto sentita, sanno ripartire bene. Sarà una gara dove bisognerà avere un’attenzione massima”, le sue parole a Kiss Kiss Napoli.