Ipswich, McKenna svela: "Cajuste non convocato? Ha un problema al ginocchio"

"Mi auguro possa tornare dopo la sosta per le nazionali".

Il tecnico dell'Ipswich Town Kieran McKenna ha rivelato ai media inglesi alcuni aggiornamenti sulle condizioni fisiche di Jens Cajuste, centrocampista in prestito dal Napoli: "Cajuste ha un problema al ginocchio, per questo non è stato a disposizione. Speriamo non si tratti di qualcosa di grave. Mi auguro possa tornare dopo la sosta per le nazionali".