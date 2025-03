Italia, Buongiorno in conferenza: "Ricaricato le pile per essere al meglio. Gol subiti? Spalletti ci ha detto una cosa"

Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli e della Nazionale italiana, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Nations League contro la Germania. Di seguito le sue dichiarazioni.

Che emozione hai provato entrando in questo stadio?

"E' un bellissimo stadio che evoca bei ricordi. In questi due giorni abbiamo cercato di ricaricare le pile per arrivare al meglio alla gara di domani sera".

Come si affronta questo periodo in cui si subiscono tanti gol sui piazzati?

"Si ne abbiamo parlato e ribadisco ciò che ha detto il mister, non dobbiamo farla diventare un'ossessione. C'è da stare attenti sui calci piazzati ma non deve essere una ossessione. Affronteremo le palle inattive con concentrazione e parlando tanto tra di noi".

Per Collovati s'è persa un po' la marcatura a uomo. Sei d'accordo?

"Diciamo che il calcio di oggi richiede più conoscenze a livello di fase offensiva da parte dei difensori, abbiamo anche il compito di riuscire a trovare degli sbocchi per attaccare meglio. Poi ovviamente ogni difensore ha le sue caratteristiche e si cerca di migliorare in entrambe le fasi di gioco".