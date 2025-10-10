Italia, Calafiori: "Faremo tutto il possibile! Non riesco a vedere l'Italia fuori dai Mondiali"
Riccardo Calafiori, difensore dell'Italia e dell'Arsenal, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della partita contro l'Estonia, valida per le gare di qualificazione al prossimo Mondiale, parlando un po' del suo ruolo: "In teoria sono un terzino, ma specialmente in questo inizio mi sto divertendo molto. Quando ho libertà, con consapevolezza, posso dare il meglio di me e aiutare la squadra".
Quali soni i principi di gioco di questa Nazionale che sta nascendo?
"Stiamo lavorando bene, con tanta intensità e devo dire che non me lo aspettavo. Spero che questa cosa ci possa aiutare tanto, anche perché a livello internazionale sono tutte un po' rognose le squadre da questo punto di vista. Rispetto alla gara contro Israele dobbiamo riconoscere un po' di più le situazioni di pericolo e questo vale anche per me, mi ci metto dentro".
Perché l'Italia non può non andare al Mondiale?
"Perché siamo l'Italia. Non riesco a vedere l'Italia fuori dai Mondiali, mi è dispiaciuto le ultime due volte che siamo finiti fuori, cercheremo di fare tutto possibile".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Torino
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro