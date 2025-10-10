Italia, Calafiori: "Faremo tutto il possibile! Non riesco a vedere l'Italia fuori dai Mondiali"

Riccardo Calafiori, difensore dell'Italia e dell'Arsenal, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della partita contro l'Estonia, valida per le gare di qualificazione al prossimo Mondiale, parlando un po' del suo ruolo: "In teoria sono un terzino, ma specialmente in questo inizio mi sto divertendo molto. Quando ho libertà, con consapevolezza, posso dare il meglio di me e aiutare la squadra".

Quali soni i principi di gioco di questa Nazionale che sta nascendo?

"Stiamo lavorando bene, con tanta intensità e devo dire che non me lo aspettavo. Spero che questa cosa ci possa aiutare tanto, anche perché a livello internazionale sono tutte un po' rognose le squadre da questo punto di vista. Rispetto alla gara contro Israele dobbiamo riconoscere un po' di più le situazioni di pericolo e questo vale anche per me, mi ci metto dentro".

Perché l'Italia non può non andare al Mondiale?

"Perché siamo l'Italia. Non riesco a vedere l'Italia fuori dai Mondiali, mi è dispiaciuto le ultime due volte che siamo finiti fuori, cercheremo di fare tutto possibile".