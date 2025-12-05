Italia, Gattuso: "Grande pressione su di noi, il Mondiale è fondamentale per il sistema"

Il commissario tecnico della Nazionale Gennaro Gattuso è a Washington per assistere dal vivo al sorteggio dei gironi della Coppa del Mondo 2026. L'Italia quest'oggi sarà solo una X e conoscerà le possibili rivali dovesse superare il turno play-off che andrà in scena a marzo contro Irlanda del Nord, Galles e Bosnia Erzegovina: "Nelle ultime due edizioni non siamo andati al Mondiale, sicuramente avremo grande pressione. Rispetto per tutti, paura di nessuno. Sappiamo che abbiamo una semifinale, si gioca nei 90 minuti. Speriamo di farci trovare pronti".

Poi in un altro passaggio Gennaro Gattuso ha aggiunto: "Staccare il pass a marzo sarà fondamentale per il nostro calcio, per il nostro sistema. Qualche anno fa era impensabile non vedere l'Italia in una fase finale di un Mondiale per due edizioni di fila. Abbiamo una grande responsabilità, dobbiamo fare di tutto per riuscire a giocare questo Mondiale".