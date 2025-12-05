Marolda: “Neres e Lang in panchina erano una bestemmia! Fanno la differenza…”

Il giornalista Ciccio Marolda nella puntata più recente di ‘Giochiamo d’Anticipo’ su Televomero ha trattato tutti i principali temi relativi alla partita di domenica sera del Maradona.

"Se sono preoccupato per l'infortunio di Lobotka? No, il Napoli è allenato per gli infortuni. Anche se una puntata a Pompei la farei. Bisogna riflettere su quello che sta succedendo al Napoli, sia per il Napoli che per il calcio in generale: ci sono troppi infortuni. Credo che il calcio italiano debba interrogarsi. "Chi giocherà al posto di Lobotka? Elmas e Vergara hanno delle caratteristiche diverse, non sono quel tipo di centrocampista.

Il post di Lucca? Ti faccio una domanda: cosa ha fatto Lucca prima di uscire? Ha sbagliato un passaggio. E cosa è successo subito dopo? È uscito. Non si poteva aspettare qualche minuto? Le parole di Conte in conferenza stampa? Non mi meraviglio. Lang sta trovando continuità. Io l'ho sempre difeso: se gioca, può fare la differenza. Neres e Lang in panchina erano una bestemmia".