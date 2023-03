Italia, Mancini: "Il Napoli merita lo Scudetto! E chi è in Champions può arrivare in fondo..."

Giovedì sarete al Maradona: cosa ti aspetti? E cosa puoi dirci di questo Napoli? E' una delle domande poste a Roberto Mancini in conferenza stampa.

TuttoNapoli.net

Giovedì sarete al Maradona: cosa ti aspetti? E cosa puoi dirci di questo Napoli? E' una delle domande poste a Roberto Mancini in conferenza stampa. Il c.t. della Nazionale risponde così: "Il Napoli è una squadra che gioca un calcio davvero internazionale, si merita di vincere lo Scudetto e la Champions chissà, chi è lì in questo momento può arrivare in fondo. Mi aspetto una spinta dai tifosi di Napoli, come sempre".