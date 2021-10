Italia, Mancini: “Insigne centravanti contro la Spagna? E’ una possibilità”

Chiesa centravanti è un opzione o meglio Insigne? E' una delle domande poste oggi in conferenza stampa a Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale che alla vigilia della sfida contro la Spagna, gara valida per le semifinali di Nations League, ha risposto così: "Non so se Federico possa fare il centravanti, probabilmente nel tempo potrà anche farlo come accaduto col Chelsea. Noi abbiamo ruoli precisi, sappiamo dove può giocare meglio. Abbiamo Kean e Raspadori e poi c'è l'eventualità di Insigne così come di Bernardeschi che l'hanno già fatto".