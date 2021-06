Italia, Mancini sull'esclusione di Politano: "Ci è rimasto male, meritava di esserci. Ma tornerà"

Matteo Politano è stato escluso dalla lista definitiva di Roberto Mancini per Euro2020. Insieme a lui Matteo Pessina e Gianluca Mancini. Roberto Mancini oggi in conferenza stampa ha parlato anche di queste dolorose esclusioni: "Non è stato semplice per nessuno. Ci sono tutti rimasti male ma sono ragazzi che avrebbero meritato d'esser qua e saranno chiamati in futuro. Saranno giocatori importanti per la Nazionale".