Italia, Mancini: "Uno tra Izzo e Di Lorenzo domani sarà titolare!"

Roberto Mancini parla in vista della sfida al Liechtenstein, rivelando anche parte della formazione che scenderà in campo domani sera durante la conferenza stampa di Vaduz: "Penso di cambiare molti giocatori. Qualcuno sicuro? Sirigu, Belotti, Zaniolo, Izzo o Di Lorenzo, Romagnoli dipende da come starà, uno tra Grifo ed El Shaarawy, più Biraghi. Non vorrei cambiarli tutti. Jorginho? Vediamo".