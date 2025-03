Italia, Spalletti: "Buongiorno e Bastoni dovranno coesistere con Calafiori"

Luciano Spalletti, commissario tecnico dell'Italia, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Nations League contro la Germania. Di seguito un estratto.

Vede Bastoni laterale come nell'Inter? Può rinunciare a Bastoni domani? "Bastoni gioca. Poi è chiaro che metterlo più laterale è come metterlo sul divano di casa sua perché all'Inter gioca lì. Ma da centrale ha fatto bene, ha impostato bene. Poi c'è Bastoni, c'è Buongiorno e bisognerebbe farli coesistere anche quando ci sarà Calafiori".

Come sta Politano dopo la sostituzione di giovedì? "Politano sta bene. Io l'ho tolto perché in quel momento lì c'era bisogno di qualche centimetro in più, ci ho messo mano credendo di far bene. L'ho tolto perché aveva strappato e rincorso molte volte, è bravo a fare quel ruolo anche se non è proprio il suo. Sulle scelte io penso che domani ci sarà da stare in partita all'inizio, ci sarà da mantenerla viva e poi da metterci mano ancor più pesantemente durante il match. Però l'importante è l'impatto che avremo in questo stadio qui e magari ricordandoci sempre che l'Italia non è solo una squadra di calcio, ma la Nazionale. Si va a giocare a muso contro chiunque avversario, contro qualsiasi tipo di squadra. A viso aperto".