Italia, Spalletti: “Contento della partita di Raspadori. Politano da valutare per Dortmund”

vedi letture

Luciano Spalletti, commissario tecnico della Nazionale italiana, commenta in conferenza stampa la gara persa a San Siro 2-1 con la Germania. Di seguito la diretta testuale a cura di TMW.

Qual è il divario tra noi e loro dopo questa partita?

"Il divario non c'è, nell'analisi di questa partita. C'è la differenza negli episodi che hanno determinato la partita: loro hanno saputo sfruttare i centimetri che gli concedevamo prima di andare in campo, e poi sono stati bravi a fare gol in un paio di situazioni create, mentre noi non si è fatto altrettanto. La partita è tutta qui dentro, io devo aggiungere che, sì, in alcuni momenti abbiamo sofferto la loro qualità di gioco e siamo stati costretti ad abbassarci. Però poi siamo stati bravi a leggere la partita e i nostri calciatori hanno fatto una buona partita. Per quello che penso io, gli dico bravo e gli dico che possiamo andare a giocarcela".

Su palla inattiva siete passati alla marcatura a uomo, è una questione strutturale di centimetri o no?

"Sì, qualche cosa concedi. Però non è che si possa stare sempre lì a farne un tarlo, sennò diventa un problema a forza di parlarne. Loro sono stati bravi, di calci d'angolo ne hanno battuti diversi nel primo tempo e noi siamo stati bravi, poi hanno questa qualità e l'hanno sfruttata. Possiamo sopperire con altre caratteristiche e qualità".

Grande prestazione di Tonali. Ha un ruolo sempre più offensivo in Nazionale?

"Tonali è un centrocampista d'assalto, è un centrocampista che va sempre a chiudere l'azione. Per cui ci aspettiamo che faccia questo. Stasera ha dimostrato nuovamente di essere un calciatore forte. Noi siamo contenti della sua prestazione e speriamo che continui a darci questo aiuto. Lui ci deve dare questa forza che possiede, va bene così per quanto riguarda Tonali".

Che notizie ci sono di Calafiori? Cambiaso si può rivedere a Dortmund?

"Su Calafiori non lo sappiamo, sente il ginocchio strano però non sa rispondere alla domanda su che cosa sente. Non riesco bene a rendermi conto al momento, purtroppo gli è partito il tacchetto mentre stava tentando di tornare sul passaggio. Cambiaso sta molto meglio, ha fatto dei progressi importanti. Noi avevamo ammirato la seconda partita, pensiamo che i prossimi due giorni saranno determinanti e se farà i progressi fatti finora potrà giocare".

A Dortmund sarà lo stesso tipo di partita?

"La squadra ha carattere, è vero. Se c'è qualcun altro che gli dice che hanno avuto un atteggiamento corretto a livello di personalità e di convinzione, a Dortmund probabilmente saremo più forti".

Kean ha fatto una partita di sbattimento.

"È vero, ha dimostrato anche stasera i passi in avanti fatti durante il campionato. È stato sfortunato in un paio di occasioni, però ha reso giocabili delle pallate buttate là addosso sull'aggressione della linea difensiva della Germania. È una cosa che ci può aiutare molto nel ritmo della partita: quando ti pressano così ferocemente, devi per forza tirare la palla in avanti. E avere un centravanti che te la rende giocabile, o che prende tanti falli, è fondamentale".

Ci sono i presupposti per vincere a Dortmund?

"Io negli spogliatoi ho fatto i complimenti. Poi la dovrò rivedere, però non siamo mai stati in balia della loro qualità. Non vedo perché non si possa essere convinti di avere le stesse possibilità: quello che hanno fatto loro lo possiamo fare noi. La partita, se si vuole essere obiettivi, ha raccontato questo. Sono convinto di poter andare a fare una buona gara, poi ne discuteremo a fine partita".

È soddisfatto della partita di Raspadori e dell'ingresso di Maldini?

"Sono contento della partita che ha fatto Raspadori e altrettanto contento di come è entrato Daniel, ha fatto vedere subito le sue qualità. È un ragazzo che, nonostante in questi anni non abbia giocato con continuità, sono convinto si potrà ritagliare un futuro importante".

Ha deciso chi convocare?

"Dipendeva da Kean, che è diffidato. Se avesse preso l'ammonizione, saremmo stati costretti. Poi dovremo valutare le condizioni fisiche, di Politano e di Zaccagni su tutti, e valuteremo. Se Zaccagni non ce la dovesse fare, potrebbe darsi uno come Baldanzi o uno di fascia. Valuteremo".