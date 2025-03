Italia, Spalletti: "Germania costante, noi meno. A Dortmund per giocarcela"

vedi letture

Il ct dell’Italia Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Rai Sport, dopo il match contro la Germania valido per l'andata dei quarti di finale di Nations League e chiuso con una sconfitta per 1-2.

Tante occasioni create: l'Italia ha pagato il non concretizzarle e quelle due palle in area.

"In alcuni momenti non siamo stati nel ritmo della partita, mentre loro sono stati molto costanti e poi hanno fatto un paio di scelte che abbiamo pagato troppo caro per quello che è stato lo sviluppo della partita".

Intende ad inizio ripresa?

"Hanno trovato l'uomo libero dentro. Loro sono molto alti, per quello ho messo Bellanova. Sono molto bravi, gli si dice e si cerca di migliorare".

Altro gol preso su palla inattiva?

"Lo sanno tutti, ma bisogna andare oltre sennò si entra nella psicosi".

A Dortmund ve la giocherete?

"Noi andremo là a giocare la partita e poi valuteremo se ho visto bene oppure no".

Calafiori?

"Su Calafiori ancora non so niente".