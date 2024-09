Italia, Spalletti: "Squadra maturissima, mi ha convinto in maniera splendida"

Luciano Spalletti, CT dell'Italia, ha rilasciato un'intervista a Rai 1 subito dopo la vittoria ottenuta questa sera contro Israele:

La squadra l'ha convinta?

"L'ha fatto in maniera splendida, tutte le insidie di cui avevamo parlato si sono visite nel primo tempo. Il fatto che siamo stati in ordine senza mai lasciarci andare troppo è stato fondamentale. La squadra è maturissima, non matura".

Come giudica la prestazione?

"Anche stasera da un punto di vista tattico sono stati bravi a riconoscere le posizioni. Sono messe nelle condizioni di giocare per come fanno nei club. Sanno benissimo cosa fare, si trovano ad occhi chiusi alcune volte. Nel secondo tempo si è vista molto meglio anche questa qualità nel possesso palla".