Italia U21, il ct Nunziata annuncia: "Esposito e Ambrosino insieme dal primo minuto"

La Nazionale Under 21 domani torna in campo, allo stadio Tombolato di Cittadella, per affrontare in amichevole i pari età della Danimarca dopo il ko rimediato contro i Paesi Bassi venerdì sera. Calcio d'inizio alle 18.15, si tratterà dell'ultimo test prima dell'Europeo di categoria.

Il commissario tecnico Carmine Nunziata ha parlato così della sfida: "L'altro giorno abbiamo fatto una grande partita contro una squadra forte. Abbiamo avuto più possesso palla e più occasioni. Un test che è stato importante, anche se mi dà fastidio averlo perso: ci sono rimasto male io, ma più di me i giocatori. Abbiamo fatto tre o quattro errori nella stessa azione e all'Europeo non potremo permetterceli. Un po' di scaltrezza in più ci manca: bisogna entrare nella mentalità che non ci sono amichevoli e che in certi momenti bisogna saper gestire alcune situazioni. Ma nel complesso i ragazzi hanno fatto quello che volevamo vedere: squadra corta, intensità, bel gioco".

Sono in arrivo cambiamenti nell'11 titolare: "Penso di dare la possibilità a tutti di giocare, anche perché è l'ultima partita prima dell'Europeo ed è giusto che tutti abbiano il loro spazio. Ci sono dei ragazzi nuovi e queste partite ci danno l'opportunità di valutarli: il gruppo è formato da 30-32 giocatori, poi quando ci sarà da fare delle scelte ci sarà da tenere conto di tante cose".

Senza Pio Esposito, a Cittadella toccherà al fratello Sebastiano e al napoletano Giuseppe Ambrosino: "Giocheranno insieme" - spiega Nunziata - . "E mi auguro che mi diano delle belle sensazioni, perché quando si andranno a fare delle convocazioni per l'Europeo bisognerà fare delle scelte. Sia Esposito che Ambrosino hanno grandi doti: Sebastiano lo ha dimostrato anche in Serie A, Giuseppe è un giocatore completo ma deve cominciare a far vedere le sue qualità".