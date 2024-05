Italiano riaccende i rumors: "ADL s'è comportato da signore, lo stimo ancora di più"

Nella conferenza stampa post-partita, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano è stato interrogato anche sulle parole di De Laurentiis

© foto di Giacomo Morini

Nella conferenza stampa post-partita, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano è stato interrogato anche sulle parole di De Laurentiis ("Italiano era pronto a venire, non ho voluto fare un torto alla Fiorentina per Commisso e Barone") che finiranno per riaccendere anche i rumors sul toto-allenatore fino a quando non ci sarà una decisione da parte del presidente. Di seguito l'estratto nello specifico.

De Laurentiis ha detto che era pronto a venire a Napoli. E per l'estate?

"Non ho sentito le parole del presidente, ma secondo me voleva dire che nel momento in cui ha chiamato la società e non gli hanno permesso di contattarmi, a quel punto si è tirato indietro. Il resto non si sa, ma per me è andata così. Si è comportato da signore, la stima che ho verso ADL è enorme e questo l'ha aumentata. Dopo aver perso quelle due finali ed essere arrivato in una terza, ora l'unico pensiero è quello. Non penso ad altro. La finale sarà la partita delle partite ma nel frattempo c'è un campionato da salvaguardare".