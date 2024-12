Podcast Jacobelli: "Baroni col Napoli ne ha cambiati 9 e ha vinto. Vuol dire solo una cosa"

A Tmw Radio è l’ora dell’Editoriale. Queste le parole del direttore Xavier Jacobelli.

La Lazio di Baroni sia in Coppa Italia che in campionato ha superato Conte. Che segnali si possono trarre dall’una e dall’altra parte?

“I segnali eclatanti li ha lanciati la Lazio, confermando un livello ottimo. Ora ha dieci punti in più rispetto alla scorsa stagione. Al Maradona anche Baroni ha cambiato nove undicesimi dalla sfida di coppa, il che vuol dire che ha saputo motivare tutti, confermando come il valore aggiunto adesso sia proprio il tecnico. Per il Napoli non ci voleva l’infortunio di Kvaratskhelia, ma penso che la squadra non abbia ancora fatto vedere il proprio potenziale, soprattutto offensivo”.