Jacobelli sulla Juve: "Non brilla rispetto al Napoli e ora rischia"

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Cose di Calcio’, è intervenuto il direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli: “Juventus-Milan? È un match intrigante, basta guardare la classifica, anche quella avulsa. In questa classifica rispetto alle altre rivali Juventus e Milan non brillano rispetto ad Atalanta e Napoli. Si tratta di uno spareggio, non decisivo ma comunque chi perde vedrà ridurre di molto le sue chance di entrare in Champions League. Pirlo? Il 23 maggio finisce il campionato, quella sera sapremo il posizionamento della Juve e poi il 28 ci sarà l’assemblea degli azionisti. Dalle decisioni che prenderà Elkann potremo sapere cosa succederà in panchina. Mourinho? Non me l’aspettavo ma è una gran bella notizia per il calcio italiano e non solo per la Roma. È una notizia molto positiva per la Serie A”.