James, l'ex agente: "Ha una società dal grande fatturato per i diritti d'immagine, non vorrei fosse saltato per questo..."

Bruno Carpeggiani, prima del passaggio di James Rodriguez dal Porto al Monaco, curava gli interessi del fantasista colombiano, quest'anno finito nel mirino del Napoli. Il noto procuratore è intervenuto oggi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "E' qualche anno che non lo sento più, da quando è passato al Monaco, quindi non conosco la sua evoluzione. Evidentemente il Real Madrid ha posto delle condizioni che il Napoli non ha voluto rispettare. So benissimo che James ha creato una società che cura la sua immagine in Colombia, che ha parecchio fatturato, visto che è il calciatore. Non vorrei che uno dei motivi per cui la trattativa si sia arenata sia legato proprio a questo".