Jankulovski: "A Lukaku arrivano pochi palloni in area, ma è importante anche se non segna"

Durante la trasmissione Bordocampo – Primo Tempo, in onda su Radio Capri, è intervenuto Marek Jankulovski, ex giocatore del Napoli, commentando l’eliminazione delle squadre italiane dalle coppe europee: "Purtroppo, per il calcio italiano, nessuna delle tre squadre ha passato il turno. Il calcio è anche questo: ognuna delle tre ha perso in modo diverso. Dispiace soprattutto per il Milan, che aveva la partita in mano, ma un episodio ha portato via la qualificazione.”

Sul campionato: “Adesso sarà diverso. Non giocando le coppe, hai tutta la settimana per preparare le partite, proprio come ha avuto il Napoli per tutta la stagione. Ora sarà una bella lotta per i posti in Champions, si riapre quasi un altro campionato.”

Sul Como: “Tutte le partite sono difficili. Anche il Napoli ha perso qualche punto in gare abbordabili. Adesso deve ripartire e vincere: la classifica è molto stretta e bisogna subito conquistare tre punti importanti per riprendere il cammino.”

Sul modulo: “Secondo me, nella testa del giocatore non cambia molto. A questi livelli sono tutti abituati. Non pesa, in campo sei sempre in undici in una squadra forte. Staranno provando tante soluzioni anche in settimana. Non è qualcosa da imparare, i giocatori sanno cosa fare: cambia solo il posizionamento in campo.”

Su Lukaku: “Lui è un goleador, lo sappiamo tutti. Anche se non segna, è sempre importante. È normale che tutti si aspettino un gol a partita, ma non è semplice. Se gli arrivano più palloni in area, può essere incisivo, ma resta comunque un grande giocatore che aiuta sempre la squadra, a prescindere dai gol.”