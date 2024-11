Jankulovski non dimentica: "Bello vedere il Napoli lassù, ha dimostrato che è forte"

L'ex calciatore anche del napoli e attuale dirigente sportivo, Marek Jankulovski, è intervenuto a 'Champions Lounge' - salottino di approfondimento calcistico in onda ogni giovedì sul canale Twitch parlando anche del Napoli: "Bello vedere il Napoli così in alto, io sono partito da lì anche se quei due anni non sono stati bellissimi per i problemi che aveva la società. Tuttavia a livello personale sono stato sempre bene. Gli azzurri stanno facendo benissimo e sono contentissimo, ho ancora degli amici lì. Poi essendoci stato anche mister Spalletti, ancor di più sono legato.

Ho visto Milan-Napoli a San Siro e ho fatto fatica a scegliere per chi tifare. In queste occasioni tifo per il bel calcio. Il Napoli comunque ha dimostrato che è forte".