Jesus-Buongiorno insieme? Scotto: "Mi lascia perplesso la scelta di due mancini"

Giovanni Scotto, giornalista, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli su Televomero: “In Champions sono stati segnati 73 gol nell’ultimo turno. La Champions non è la Serie A. Il PSV non molla, così come altre squadre tipo il Qarabag. Le goleade ci sono. Resa di Eindhoven? Da quello che s’intende dal libro di Conte, entra in una forte delusione quando vede la squadra che non dà tutto.

Per me un personaggio pubblico che parla in maniera schietta e sincera va sempre apprezzato, anche se si espone all’equivoco. È sempre meglio parlare, però Conte deve accettare che, quando si utilizzino termini come ‘sbagliato’ o ‘troppi’ può essere esposto all’equivoco. Conte voleva a tutti i costi una mezz’ala di qualità. Non solo il Napoli gliel’ha data, ma De Bruyne è anche una delle più forti.

Conte deve mettere in campo il Napoli migliore. Probabilmente oggi Beukema e Lucca non rappresentano, per tanti motivi, il Napoli migliore. Non avendo altre scelte se non Ambrosino, c’è Neres. Mi lascia un po’ perplesso la scelta di due difensori mancini”.