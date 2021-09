Jorginho: "Napoli trasuda passione, non ha senso ma l'ho amata alla follia!"

Jorginho racconta le sue esperienze napoletane a The Players Tribune in una ricca intervista: “Napoli è una città che trasuda passione, trattano i propri calciatori come divinità. Un po’ è stato difficile” le sue parole. L'italo-brasiliano ha aggiunto: "Non potevo andare al parco o al supermercato. Non avevo possibilità. Ogni passo facevo tre foto, mi strattonavano e spingevano. Napoli non ha senso, ma l’ho amata alla follia. E’ stato difficile per me andare via” ha concluso Jorginho.