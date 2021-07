"Jorginho Pallone d'Oro? Gli strapperei il tesserino!", Zazzaroni risponde a Cassano: "Chi ha fatto meglio?"

In un editoriale scritto per il Corriere dello Sport, il condirettore Ivan Zazzaroni aveva avanzato la candidatura di Jorginho per il prossimo Pallone d'Oro. Antonio Cassano non era d'accordo e alla BoboTv si era espresso così: "Strapperei il tesserino a chi parla di Jorginho Pallone d'Oro". Oggi Zazzaroni ha controreplicato all'ex attaccante della Roma:

"Voglio rispondere alla provocazione fatta da Antonio Cassano. Evidentemente non conosce la giuria del Pallone d'Oro e nemmeno i criteri con i quali si prendono determinate decisioni. Chi ha fatto meglio di Jorginho in questa stagione? L'ex centrocampista del Napoli ha vinto la Champions League, un risultato strepitoso conquistato con il Chelsea. Ho il tesserino di giornalista da quarant'anni ormai Antonio è un amico, è un personaggio molto simpatico, ma stavolta sono io che gli strapperei il microfono".