Juan Jesus: "Coppa Italia, obiettivo vincerla! Scudetto? Finché la matematica non ci condanna..."

Alla vigilia di Napoli-Como Juan Jesus ha fatto il punto sugli obiettivi del Napoli ai microfoni di Sportmediaset. Il difensore azzurro non nasconde l’ambizione in Coppa Italia: "Vincere questo trofeo renderebbe la stagione importante. Il Napoli deve provare ad arrivare in fondo a tutte le competizioni: dalla Champions siamo usciti presto, ma servirà da esperienza. La Coppa Italia è un obiettivo del club e dello spogliatoio, a me manca e faremo di tutto per conquistarla".

Sul confronto con il Como, più fresco dopo l’ultimo turno, Juan Jesus è chiaro: "Loro arrivano più riposati, è vero, ma il calcio si gioca undici contro undici e si gioca a casa nostra. Conta vincere, in qualsiasi modo, anche ai rigori se serve".

Poi lo sguardo corre al campionato: "La matematica dice che possiamo ancora provarci. L’Inter ha più impegni e potrebbe spendere energie, ma dipende soprattutto da noi. Dobbiamo vincere e vedere a fine marzo dove saremo. La speranza c’è: siamo campioni d’Italia e difenderemo lo scudetto finché sarà possibile".