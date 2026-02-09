Juan Jesus difende Buongiorno: "Non deve scusarsi di nulla! Noi difensori siamo più esposti"

Alla vigilia di Napoli-Como, Juan Jesus interviene a protezione di Alessandro Buongiorno, finito sotto i riflettori dopo la gara di Genova. Ai microfoni di Sportmediaset, il difensore del Napoli è chiaro: "Ale non deve scusarsi di nulla. Chi gioca in difesa è più esposto: se sbagli può scoppiare un disastro. Un attaccante può fallire dieci occasioni e poi sistemare tutto con un gol".

Juan Jesus allarga il discorso: "Il nostro è un ruolo più complicato, ma Buongiorno ha la testa sulle spalle. Sa che può succedere. È capitato anche a me in carriera, ho commesso errori seri: siamo esseri umani e questo va capito".

E ancora: "Ha 26 anni, sta costruendo il suo percorso e attraversare un momento difficile fa parte della crescita. In campo tutti abbiamo problemi. La gente è libera di parlare, ma il compromesso è tifare e sostenere".