Padovan: "Dal rigore per il Napoli al primo gol dell'Inter, il Var sta peggiorando il calcio"

vedi letture

Giancarlo Padovan, giornalista e penna del Messaggero Veneto, giudica sulle colonne del quotidiano l'ultimo weekend di Serie A: "Il calcio è cambiato, il Var lo sta peggiorando. Il rigore concesso sabato al Napoli, quello dell’Atalanta, giovedì, in Coppa Italia, contro la Juventus e il fuorigioco di Thuram, non rilevato ieri sul primo gol dell’Inter in casa del Sassuolo, sono solo gli ultimi esempi di un arbitraggio che non si affida più ad un giudice con il fischietto, ma ad una tecnologia cervellotica per la quale ogni tocco, con il piede o con la mano, viene considerato fallo a prescindere dalle dinamiche, dall’intensità e della volontarietà.

Quest’ultima, poi, in maniera del tutto pretestuosa, è sparita a beneficio di un maggior numero di rigori che, costellando la partita di gol, renderebbero la partita più spettacolare. Teoria speciosa e facilmente opinabile".